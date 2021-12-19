Daily Mail: ФИФА запретит УЕФА допуск южноамериканских сборных в Лигу наций
В ФИФА шокированы решением УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) включить в состав участников Лиги наций десять южноамериканских сборных, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в ФИФА.
ФИФА 20 декабря при участии 211 национальной федерации проведёт виртуальный саммит на тему расширения Лиги наций.
В турнире с 2024 года будут участвовать сборные Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили, Перу, Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы. Соответствующее соглашение подписали УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Ранее вице-президент УЕФА Збигнев Бонек сообщил, что с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки.