УЕФА: с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки

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Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек сообщил, что с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки.
УЕФА: с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки
  • AP

К 16 европейским сборным в дивизионе А Лиги наций присоединятся команды Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу. Дивизион В пополнится сборными Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы, сообщает Meczyki.

Бонек уточнил, что после пополнения формат турнира может немного измениться.

Решение об изменении состава участников турнира было принято на переговорах УЕФА с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

В Лиге наций на данный момент выступают только европейские сборные.

Напомним, что сборная России в Лиге наций УЕФА сезона-2021/22 встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для национальной команды страны.

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