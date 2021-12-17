УЕФА: с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки
- AP
К 16 европейским сборным в дивизионе А Лиги наций присоединятся команды Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу. Дивизион В пополнится сборными Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы, сообщает Meczyki.
Бонек уточнил, что после пополнения формат турнира может немного измениться.
Решение об изменении состава участников турнира было принято на переговорах УЕФА с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).
В Лиге наций на данный момент выступают только европейские сборные.
Напомним, что сборная России в Лиге наций УЕФА сезона-2021/22 встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.
Ранее экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для национальной команды страны.