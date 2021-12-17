Самедов — о жеребьёвке Лиги наций: сборной России досталась интересная и проходимая группа

Экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для национальной команды страны.

По итогам жеребьёвки сборная России попала во вторую группу Лиги В вместе с командами Исландии, Израиля и Албании.

«Не знаю, можно ли считать данную группу слабейшей из всех трёх розыгрышей Лиги наций. Есть сборная Исландии, которая в последнее время хорошо выступает. Израиль — средняя команда, с которой будет непросто. Самая непростая сборная среди соперников — это Исландия. Силовая команда, с которой будет тяжело играть как на выезде, так и дома. Фаворитом всё же является сборная России. Интересная и проходимая группа. Дай бог, выйдем с первого места», — цитирует Самедова Sport24.

Ранее Колыванов высказался о жеребьёвке Лиги наций.