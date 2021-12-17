Колыванов — о жеребьёвке Лиги наций: все команды проходимые для сборной России

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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА.
Колыванов — о жеребьёвке Лиги наций: все команды проходимые для сборной России
  • Reuters

Сборная России в дивизионе В попала во вторую группу с командами Исландии, Израиля и Албании.

«Шикарные сборные, проходимые команды, слабее них не придумаешь. Сейчас мы должны думать про стыковые матчи на чемпионат мира — 2022, потом уже Лига наций. Если не обыграем Польшу, то эти матчи и не будут нужны. Из этих сборных только Израиль более-менее команда, остальные очень проходимые», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Ранее Карпин заявил, что и Албания, и Израиль многим попортят нервы.

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