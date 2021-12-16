Карпин: и Албания, и Израиль многим попортят нервы

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил соперников команды на групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2021/22.
Карпин: и Албания, и Израиль многим попортят нервы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«И Албания, и Израиль многим попортят нервы. С другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Он также заявил, что команда Исландии хороша знакома российским игрокам.

Напомним, что сборная России встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

Ранее агент Ваноли заявил, что Паоло подписал контракт со «Спартаком».

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