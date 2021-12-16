Карпин: и Албания, и Израиль многим попортят нервы
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«И Албания, и Израиль многим попортят нервы. С другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.
Он также заявил, что команда Исландии хороша знакома российским игрокам.
Напомним, что сборная России встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.
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