Карпин: и Албания, и Израиль многим попортят нервы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил соперников команды на групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2021/22.

«И Албания, и Израиль многим попортят нервы. С другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Он также заявил, что команда Исландии хороша знакома российским игрокам.

Напомним, что сборная России встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

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