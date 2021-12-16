Агент Ваноли: Паоло подписал контракт со «Спартаком»
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«Паоло подписал контракт со «Спартаком», презентация и пресс-конференция состоятся 17 декабря», — цитирует агента РИА Новости.
Напомним, что «Спартак» уволил Руя Виторию с поста главного тренера клуба в связи с низкими результатами команды в чемпионате России. По итогам первой половины сезона красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что в АПЛ перенесены ещё четыре матча 18-го тура из-за вспышки коронавируса.