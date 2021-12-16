Агент Ваноли: Паоло подписал контракт со «Спартаком»

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Андреа Д'Амико, агент итальянского специалиста Паоло Ваноли, заявил, что его клиент стал новым тренером московского «Спартака».
Агент Ваноли: Паоло подписал контракт со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Паоло подписал контракт со «Спартаком», презентация и пресс-конференция состоятся 17 декабря», — цитирует агента РИА Новости.

Напомним, что «Спартак» уволил Руя Виторию с поста главного тренера клуба в связи с низкими результатами команды в чемпионате России. По итогам первой половины сезона красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что в АПЛ перенесены ещё четыре матча 18-го тура из-за вспышки коронавируса.

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