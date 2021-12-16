В АПЛ перенесены ещё четыре матча 18-го тура из-за вспышки коронавируса

Пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) сообщила об отмене четырёх матчей 18-го тура из-за вспышки коронавируса в командах.

Встречи «Саутгемптон» — «Брентфорд», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» — «Норвич» и «Эвертон» — «Лестер» были перенесены после консультации лиги с клубами. Ранее также стало известно об отмене матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон», который должен был пройти 18 декабря.

Отмечалось, что в АПЛ зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Ранее Колосков заявил, что не считает Лигу наций интересной для болельщика.