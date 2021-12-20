Директор «Ференцвароша» — о задачах Черчесова: чемпионат, Кубок и групповой этап ЛЧ    

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Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош рассказал о задачах, которые были поставлены перед новым главным тренером клуба из Будапешта Станиславом Черчесовым.
Директор «Ференцвароша» — о задачах Черчесова: чемпионат, Кубок и групповой этап ЛЧ    
  • © fradi.hu

«Цель — выиграть чемпионат Венгрии и Кубок страны. На международной арене снова выйти в групповой этап еврокубков. Желательно, конечно, чтобы это была Лига чемпионов», — цитирует Ороша пресс-служба клуба.

Он выразил уверенность, что Черчесов обладает профессиональными качествами, с помощью которых «Ференцварош» может добиться поставленных целей.

«Это большая гордость для всего венгерского футбола, что такой специалист возглавил нашу команду», — добавил Орош.

58-летний специалист был уволен с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы 2020 года. Российский специалист также раньше работал в московских «Спартаке» и «Динамо», польской «Легии». 

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. «Зелёные орлы» опережают ближайшего преследователя на три очка.

Ранее Черчесов заявил, что хочет сделать «Ференцварош» чемпионом.

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