Фанат «Спартака» получил бан на пять лет за стробоскоп на матче c «Сочи»

Короткая ссылка
Суд Адлера запретил болельщику московского «Спартака» посещать спортивные матчи в течение пяти лет и назначил семь суток ареста за использование стробоскопа на матче Российской премьер-лиги с «Сочи».
Фанат «Спартака» получил бан на пять лет за стробоскоп на матче c «Сочи»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

13 декабря на матче 18-го тура чемпионата России по футболу полицейские задержали Александра Кузнецова. На фаната составили административный протокол за зажжённый стробоскоп. Болельщика обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей, сообщает Baza.

«Спартак» на поле стадиона «Фишт» потерпел поражение с сухим счётом в матче с «Сочи» (0:3).

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 23 очками.

Ранее депутат Хамзаев предложил идею поощрения добропорядочных болельщиков с Fan ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить