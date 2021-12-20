Фанат «Спартака» получил бан на пять лет за стробоскоп на матче c «Сочи»
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- РИА Новости
13 декабря на матче 18-го тура чемпионата России по футболу полицейские задержали Александра Кузнецова. На фаната составили административный протокол за зажжённый стробоскоп. Болельщика обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей, сообщает Baza.
«Спартак» на поле стадиона «Фишт» потерпел поражение с сухим счётом в матче с «Сочи» (0:3).
После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 23 очками.
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