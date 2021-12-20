Беллью назвал боксёра, который может победить Бетербиева

Бывший британский боксёр Тони Беллью сделал прогноз на возможный бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем титулов WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым.

«Я думаю, что Канело остановит Бетербиева. Я уже видел предупреждающие знаки, видел удары, которыми тот может быть повержен. В полутяжёлом весе Канело не потеряет в мощи. Это доказано в поединке Сауля против Сергея Ковалёва. Если он сделал это с Крашером, то и с Бетербиевым, думаю, тоже сможет сделать», — цитирует слова Беллью BoxingScene.

В 2019 году мексиканец дрался с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергеем Ковалёвым, отправив россиянина в нокаут в 11-м раунде.

Бетербиев одержал 17 досрочных побед в 17 поединках на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Бетербиеву наложили 12 швов после боя с Брауном.