Бетербиеву наложили 12 швов после боя с Брауном

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Марк Рэмси рассказал о состоянии здоровья чемпиона мира по боксу по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева после поединка с американцем Маркусом Брауном.
Бетербиеву наложили 12 швов после боя с Брауном
  • AP

«Артуру наложили 12 швов, но хирургического вмешательства не потребовалось», — цитирует Рэмси «Матч ТВ».

При этом он отметил, что доволен выступлением своего подопечного.

«Он продемонстрировал хороший бой с точки зрения техники, а также боксировал с сердцем. Мы бы хотели встретиться с другими чемпионами или Саулем Альваресом», — добавил тренер.

Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). Таким образом, россиянин одержал 17-ю победу в карьере. При этом все его победы являются досрочными, а также он ни разу не терпел поражений.

Ранее олимпийски чемпион 2016 года Евгений Тищенко заявил, что Бетербиев в очередной раз доказал, что он один из лидеров в своём весе.

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