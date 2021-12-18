Тищенко: Бетербиев в очередной раз доказал, что он один из лидеров в своём весе

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу и обладатель пояса WBC International в первом тяжёлом весе Евгений Тищенко отреагировал на победу чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева над американцем Маркусом Брауном.

«Артур, как всегда, молодец. Видно, что это дисциплинированный спортсмен. Он физически преобладает над своими соперниками, в том числе и над Брауном. Он мощнее», — приводит слова Тищенко «Матч ТВ».

Он отметил, что Брауна нельзя назвать простым соперником, однако российский боксёр одержал красивую победу, несмотря даже на сильное рассечение.

«Бетербиев — один из лидеров своего веса, что он в очередной раз и доказал», — добавил Тищенко.

Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). Таким образом, россиянин одержал 17-ю победу в карьере. При этом все его победы являются досрочными, а также он ни разу не терпел поражений.

Ранее генсек Федерации бокса России выразил надежду, что Бетербиев начнёт проводить объединительные бои.