Тищенко: Бетербиев в очередной раз доказал, что он один из лидеров в своём весе
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«Артур, как всегда, молодец. Видно, что это дисциплинированный спортсмен. Он физически преобладает над своими соперниками, в том числе и над Брауном. Он мощнее», — приводит слова Тищенко «Матч ТВ».
Он отметил, что Брауна нельзя назвать простым соперником, однако российский боксёр одержал красивую победу, несмотря даже на сильное рассечение.
«Бетербиев — один из лидеров своего веса, что он в очередной раз и доказал», — добавил Тищенко.
Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). Таким образом, россиянин одержал 17-ю победу в карьере. При этом все его победы являются досрочными, а также он ни разу не терпел поражений.
Ранее генсек Федерации бокса России выразил надежду, что Бетербиев начнёт проводить объединительные бои.