Генсек Федерации бокса России надеется, что Бетербиев начнёт проводить объединительные бои

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отреагировал на победу чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева над американцем Маркусом Брауном.

«Поздравляю Артура с победой. Для меня эта победа была ожидаемой, лично я не сомневался, что будет как-то по-другому. Хочется, чтобы Артур шел на объединение. Но прежде, чем встретиться с Димой Биволом — а этот бой точно должен пройти в России, — хотелось бы пожелать, чтобы следующий поединок Артура прошел с чемпионом WBO, чтобы и этот пояс вернулся обратно в Россию. Сейчас чемпионом по этой версии является Джо Смит», — приводит слова Щекутьева «Матч ТВ».

Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). Таким образом, россиянин одержал 17-ю победу в карьере. При этом все его победы являются досрочными, а также он ни разу не терпел поражений.

Ранее экс-чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал ошибку с гимном перед боем Бетербиева.