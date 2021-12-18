Экс-чемпион мира Лебедев прокомментировал ошибку с гимном перед боем Бетербиева

Бывший чемпион мира по версиям WBС и IBF Денис Лебедев отреагировал на замену гимна перед поединком действующего обладателя поясов россиянина Артура Бетербиева с американцем Маркусом Брауном.

«Гениальный поступок от организаторов! Я не считаю этот поступок провокационным. А чем плох гимн СССР? Абсолютно ничем. Скорее всего, они случайно перепутали. Ничего в этом криминального нет», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

По его словам, гимн СССР ему нравится даже больше, чем российский, так как подчёркивает великие традиции страны.

Бетербиев в девятом раунде нокаутировал Брауна в канадском Монреале. Перед боем организаторы вместо российского гимна включили советский.

Ранее в Госдуме отреагировали на замену российского гимна на советский перед боем Бетербиева.