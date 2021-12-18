Экс-чемпион мира Лебедев прокомментировал ошибку с гимном перед боем Бетербиева
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- РИА Новости
«Гениальный поступок от организаторов! Я не считаю этот поступок провокационным. А чем плох гимн СССР? Абсолютно ничем. Скорее всего, они случайно перепутали. Ничего в этом криминального нет», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».
По его словам, гимн СССР ему нравится даже больше, чем российский, так как подчёркивает великие традиции страны.
Бетербиев в девятом раунде нокаутировал Брауна в канадском Монреале. Перед боем организаторы вместо российского гимна включили советский.
Ранее в Госдуме отреагировали на замену российского гимна на советский перед боем Бетербиева.