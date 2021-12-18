В Госдуме отреагировали на замену российского гимна на советский перед боем Бетербиева
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- РИА Новости
«Нет, на это не надо обращать внимания. Музыка одинаковая. Есть смысл упомянуть, чтобы они такого больше не делали, но не больше», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
Он также поздравил Бетербиева с победой в поединке и защитой титулов.
Напомним, что россиянин в девятом раунде нокаутировал Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале. Перед боем организаторы вместо российского гимна включили советский.
Ранее Арум заявил, что ему жаль следующего парня, который выйдет на бой с Бетербиевым.