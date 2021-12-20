Голкипер «Лос-Анджелеса» эмоционально высказался об игре против Овечкина

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Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Гаррет Спаркс поделился впечатлениями от игры против российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Голкипер «Лос-Анджелеса» эмоционально высказался об игре против Овечкина
  • AP

«Это было просто безумие — сыграть против величайшего снайпера всех времён в матче НХЛ и что-то ему противопоставить», — приводит слова Спаркса официальный сайт НХЛ.

В минувшем матче между «Кэпиталз» и «Кингз» Овечкин провёл на льду 27 минут 7 секунд, не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2». Спаркс же отбил 33 броска.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ.

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