Голкипер «Лос-Анджелеса» эмоционально высказался об игре против Овечкина

Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Гаррет Спаркс поделился впечатлениями от игры против российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это было просто безумие — сыграть против величайшего снайпера всех времён в матче НХЛ и что-то ему противопоставить», — приводит слова Спаркса официальный сайт НХЛ.

В минувшем матче между «Кэпиталз» и «Кингз» Овечкин провёл на льду 27 минут 7 секунд, не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2». Спаркс же отбил 33 броска.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ.