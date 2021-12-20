«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:3, хотя столичный коллектив выигрывал по ходу матча 2:0.
В составе «Кэпиталз» сначала отличились Коннор Макмайкл и Джастин Шульц. Гости же затем ответили голами Блейка Лизотта, Кристиана Воланина и Адриана Кемпе.
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 27 минут 7 секунд, не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2». Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов с таким же коэффициентом полезности сыграл 20 минут 45 секунд.
Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ.