«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:3, хотя столичный коллектив выигрывал по ходу матча 2:0.

В составе «Кэпиталз» сначала отличились Коннор Макмайкл и Джастин Шульц. Гости же затем ответили голами Блейка Лизотта, Кристиана Воланина и Адриана Кемпе.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 27 минут 7 секунд, не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2». Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов с таким же коэффициентом полезности сыграл 20 минут 45 секунд.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ.

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