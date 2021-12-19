«Даллас» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ, Радулов отдал результативную передачу
Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил Джо Павелски, также отличились Джейсон Робертсон и Йон Клингберг, на счету которого победная шайба в овертайме. Российский нападающий Александр Радулов отметился ассистом, Денис Гурьянов очков не набирал.
У «Блэкхоукс» забрасывали Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Доминик Кубалик.
Ранее сообщалось, что шайба Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией».