«Даллас» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ, Радулов отдал результативную передачу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Джо Павелски, также отличились Джейсон Робертсон и Йон Клингберг, на счету которого победная шайба в овертайме. Российский нападающий Александр Радулов отметился ассистом, Денис Гурьянов очков не набирал.

У «Блэкхоукс» забрасывали Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Доминик Кубалик.

Ранее сообщалось, что шайба Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией».