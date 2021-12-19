Шайба Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз».

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Флайерз» забрасывали Клод Жиру, Оскар Линдблом, Джоэль Фараби и Трэвис Санхайм, на счету которого результативный бросок в овертайме. Российский защитник Иван Проворов отдал результативную передачу.

У гостей отличились Тим Штюцле, Алекс Форментон и Артём Зуб.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла матчи «Бостона» и «Нэшвилла» из-за коронавируса.