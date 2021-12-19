Шайба Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз».

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Флайерз» забрасывали Клод Жиру, Оскар Линдблом, Джоэль Фараби и Трэвис Санхайм, на счету которого результативный бросок в овертайме. Российский защитник Иван Проворов отдал результативную передачу.

У гостей отличились Тим Штюцле, Алекс Форментон и Артём Зуб.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла матчи «Бостона» и «Нэшвилла» из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить