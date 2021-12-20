В НХЛ отметили прогресс российского игрока «Сент-Луиса» Барбашёва

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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отреагировала на игру российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс»
В НХЛ отметили прогресс российского игрока «Сент-Луиса» Барбашёва
  • Reuters

«Иван Барбашёв потрясающе расцветает с парочкой своих земляков в звене», — написано в Twitter-аккаунте НХЛ.

Барбашёв сделал в минувшей игре две результативные передачи. Также двумя ассистами отметился его соотечественник и партнёр по команде Павел Бучневич, а другой россиянин из «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. 

Всего в этом сезоне Барбашёв забросил 11 шайб и отдал 14 результативных пасов в 31 матче.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» уступил «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на очки Тарасенко, Бучневича и Барбашёва.

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