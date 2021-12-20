В НХЛ отметили прогресс российского игрока «Сент-Луиса» Барбашёва
- Reuters
«Иван Барбашёв потрясающе расцветает с парочкой своих земляков в звене», — написано в Twitter-аккаунте НХЛ.
Барбашёв сделал в минувшей игре две результативные передачи. Также двумя ассистами отметился его соотечественник и партнёр по команде Павел Бучневич, а другой россиянин из «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.
Всего в этом сезоне Барбашёв забросил 11 шайб и отдал 14 результативных пасов в 31 матче.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» уступил «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на очки Тарасенко, Бучневича и Барбашёва.