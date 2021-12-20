«Сент-Луис» уступил «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на очки Тарасенко, Бучневича и Барбашёва

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Джетс» дубль оформил Пол Штястны, а также по разу отличились Николай Элерс и Марк Шайфли. У гостей шайбы забросили россиянин Владимир Тарасенко и Нико Миккола. Причём в обеих голах «Блюз» партнёрам ассистировали Павел Бучневич и Иван Барбашёв, записавшие на свой счёт таким образом по две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.