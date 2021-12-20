«Сент-Луис» уступил «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на очки Тарасенко, Бучневича и Барбашёва

Короткая ссылка
«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» уступил «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на очки Тарасенко, Бучневича и Барбашёва
  • Reuters
  • © Terrence Lee-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Джетс» дубль оформил Пол Штястны, а также по разу отличились Николай Элерс и Марк Шайфли. У гостей шайбы забросили россиянин Владимир Тарасенко и Нико Миккола. Причём в обеих голах «Блюз» партнёрам ассистировали Павел Бучневич и Иван Барбашёв, записавшие на свой счёт таким образом по две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить