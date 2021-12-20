Боксёр Проводников объявил о завершении карьеры

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Руслан Проводников сообщил, что завершает спортивную карьеру.

«Сегодня я делаю подарок своей команде. Я вешаю перчатки на гвоздь, я оставляю ринг», — цитирует Проводникова ТАСС.

Проводников провёл последний бой на профессиональном ринге в 2016 году. На его счету 25 побед (18 — нокаутом) и пять поражений.

37-летний атлет из Ханты-Мансийска 19 декабря нанёс поражение экс-претенденту на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинову в поединке по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC.

 

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