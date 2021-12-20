Гол Элмаса принёс победу «Наполи» над «Миланом» в Серии А

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«Наполи» в гостях нанёс поражение «Милану» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Наполи».

Победный мяч забил Элиф Элмас (5-я минута).

Франк Кесси (90-я минута) мог спасти команду из Северной Италии от поражения, но главный судья матча Давиде Масса не засчитал его гол после просмотра VAR (офсайд). 

«Неаполь» (39 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Милан» (39 очков) проигрывает по дополнительным показателям команде Лучано Спаллетти. Лидирует в Серии А «Интер» (43 очка).

Ранее в «Аталанте» назвали трансферную цену Миранчука в «Дженоа».

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