Вековищев — об эстафете на ЧМ в ОАЭ: американцы прыгнули выше головы

Вековищев прокомментировал второе место в эстафете 4 × 200 метров свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ.

«У нас ведь такое уже было на предыдущем чемпионате мира в 2018-м. Отобрались первыми, а в финале с мировым рекордом победили бразильцы. Хотелось, естественно, верить, что мы сумеем побороться за победу, но надо отдать американцам должное: они прыгнули в этой эстафете выше головы. Последний этап у них плыл Райан Хелд, который до этого стартовал в эстафете на «полтиннике», и мы, честно говоря, не думали, что он сумеет быстро проплыть 200 метров. А вышло так, что США выиграли у нас почти две секунды. Обидно. На Олимпиаде вторые, здесь снова вторые, пора уже эту тенденцию ломать», — заявил Вековищев в интервью RT.

Золотые медали в эстафете завоевала сборная США с результатом 6 минут 47 секунд. Россияне уступили победителям заплыва 2,12 секунды. Третье место заняла Бразилия (+ 2,60).

Помимо Вековищева, в состав российской команды входят Александр Щёголев, Иван Гирёв, Владислав Гринёв.

Ранее Щёголев рассказал, почему недоволен своим заплывом в эстафете на ЧМ в ОАЭ.