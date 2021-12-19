Авербух пожелал здоровья госпитализированной Тарасовой

Хореограф Илья Авербух пожелал здоровья заслуженному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая была госпитализирована по состоянию здоровья.

«Давайте ещё раз скажем своими аплодисментами слова поддержки и благодарности Татьяне Анатольевне Тарасовой — создателю этих шедевров на льду: программы «Зима». Татьяна Анатольевна, мы вас любим. Здоровья! Здоровья! Здоровья!» — цитирует Авербуха Sport24.

Авербух произнёс слова поддержки во время шоу под открытым небом, которое проходило в Балашихе в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Тарасова с повышенным давлением была госпитализирована 14 декабря. 74-летний тренер из-за плохого самочувствия пропустила съёмки полуфинала и финала телевизионного шоу «Ледниковый период» (она является одним из членов жюри) и оказалась в больнице.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал здоровья Тарасовой.