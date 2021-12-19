Авербух пожелал здоровья госпитализированной Тарасовой

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Хореограф Илья Авербух пожелал здоровья заслуженному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая была госпитализирована по состоянию здоровья.
Авербух пожелал здоровья госпитализированной Тарасовой
  • РИА Новости

«Давайте ещё раз скажем своими аплодисментами слова поддержки и благодарности Татьяне Анатольевне Тарасовой — создателю этих шедевров на льду: программы «Зима». Татьяна Анатольевна, мы вас любим. Здоровья! Здоровья! Здоровья!» —  цитирует Авербуха Sport24.

Авербух произнёс слова поддержки во время шоу под открытым небом, которое проходило в Балашихе в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Тарасова с повышенным давлением была госпитализирована 14 декабря. 74-летний тренер из-за плохого самочувствия пропустила съёмки полуфинала и финала телевизионного шоу «Ледниковый период» (она является одним из членов жюри) и оказалась в больнице.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал здоровья Тарасовой.

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