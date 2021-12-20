Тихонов рассказал, из-за какого комментатора смотрит биатлон без звука

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о работе в эфире комментатора Дмитрия Губерниева.

«Единственное, балабол этот надоел, Губерниев. У нас теперь биатлон всегда без звука. Невозможно его слушать. Портит весь просмотр», — цитирует Sport24 Тихонова.

Кристина Резцова 19 декабря заняла третье место в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция) с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее Губерниев высказался о бронзе Резцовой в масс-старте в Анси.