Тихонов рассказал, из-за какого комментатора смотрит биатлон без звука

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о работе в эфире комментатора Дмитрия Губерниева.
Тихонов рассказал, из-за какого комментатора смотрит биатлон без звука
  • РИА Новости

«Единственное, балабол этот надоел, Губерниев. У нас теперь биатлон всегда без звука. Невозможно его слушать. Портит весь просмотр», — цитирует Sport24 Тихонова.

Кристина Резцова 19 декабря заняла третье место в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция) с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее Губерниев высказался о бронзе Резцовой в масс-старте в Анси.

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