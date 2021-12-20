Финский журналист грубо высказался о поражении России на Кубке Первого канала
- © ФХР
«Россияне — неудачники. Финляндия выиграла в Москве и унизила сборную России на её же земле», — написал Ялонен в Twitter.
#Russia 🇷🇺is a big loser! #Finland 🇫🇮wins 3-2 in Moscow in overtime and humitaltes @russiahockey_en on home soil. @Leijonat— Pekka Jalonen (@PekkaJalonen) December 19, 2021
Россия 19 декабря уступила Финляндии со счётом 2:3. Команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота после того, как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.
Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в матче с командой Финляндии.