Финский журналист грубо высказался о поражении России на Кубке Первого канала

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Финский журналист Пекка Ялонен в грубой манере отреагировал на победу сборной Суоми над командой России в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.
Финский журналист грубо высказался о поражении России на Кубке Первого канала
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«Россияне — неудачники. Финляндия выиграла в Москве и унизила сборную России на её же земле», — написал Ялонен в Twitter.

Россия 19 декабря уступила Финляндии со счётом 2:3. Команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота после того, как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в матче с командой Финляндии.

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