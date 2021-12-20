Финский журналист грубо высказался о поражении России на Кубке Первого канала

Финский журналист Пекка Ялонен в грубой манере отреагировал на победу сборной Суоми над командой России в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.

«Россияне — неудачники. Финляндия выиграла в Москве и унизила сборную России на её же земле», — написал Ялонен в Twitter.

Россия 19 декабря уступила Финляндии со счётом 2:3. Команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота после того, как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в матче с командой Финляндии.