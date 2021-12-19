«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче АПЛ

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не смогли выявить победителя в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла в Лондоне, завершилась со счётом 2:2.

В составе мерсисайдцев мячи забили Диогу Жота (35-я минута), Эндрю Робертсон (69-я).

У «шпор» отличился Гарри Кейн (13-я), Сон Хын Мин (74-я).

Главный судья матча Пол Тирни показал футболистам восемь жёлтых карточек. А также в концовке второго тайма удалил за грубое нарушение Робертсона (84-я), который ранее отдал голевую передачу и отметился голом.

«Ливерпуль» (41 очко) занимает второе место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (26) идёт на седьмой строчке. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (44).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил новый рекорд чемпионата Англии по победам за календарный год.