Шлеменко высказался о допинге в турнирах по смешанным единоборствам

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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко сравнил ситуацию с допингом в российском ММА и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Шлеменко высказался о допинге в турнирах по смешанным единоборствам
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Бойцы в России выглядят рельефнее, здоровее, больше гоняют вес, лучше дышат и показывают себя значительно лучше. Но в UFC у них это не получается делать. Наверное, там другие витаминки», — заявил Шлеменко в эфире YouTube-канала Александра Лютикова.

Экс-обладатель титула Bellator Шлеменко в последнем поединке в Eagle FC в октябре одолел единогласным решением судей Артура Гусейнова.

37-летний боец из Омска должен летом 2022 года в Екатеринбурге встретиться с Магомедом Исмаиловым в рамках российского промоушена RCC.

Ранее Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC.

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