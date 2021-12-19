Шлеменко высказался о допинге в турнирах по смешанным единоборствам
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
«Бойцы в России выглядят рельефнее, здоровее, больше гоняют вес, лучше дышат и показывают себя значительно лучше. Но в UFC у них это не получается делать. Наверное, там другие витаминки», — заявил Шлеменко в эфире YouTube-канала Александра Лютикова.
Экс-обладатель титула Bellator Шлеменко в последнем поединке в Eagle FC в октябре одолел единогласным решением судей Артура Гусейнова.
37-летний боец из Омска должен летом 2022 года в Екатеринбурге встретиться с Магомедом Исмаиловым в рамках российского промоушена RCC.
Ранее Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC.