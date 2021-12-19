Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко намерен продолжить карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Пояс UFC хочется иметь. Тем более, после того как Гловер Тайшейра его забрал», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Экс-обладатель титула Bellator Шлеменко в последнем поединке в Eagle FC в октябре одолел единогласным решением судей Артура Гусейнова.

37-летний боец из Омска должен летом 2022 года в Екатеринбурге встретиться с Магомедом Исмаиловым в рамках российского промоушена RCC.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном проведении поединка между действующим чемпионом организации Владимиром Минеевым и Шлеменко.