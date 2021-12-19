Жамнов — о шайбе Войнова в ворота Финляндии: спорный момент

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал спорный гол защитника сборной России Вячеслава Войнова в ворота команды Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.

«Наш второй гол — спорный момент. Как мне донесли, наш игрок был в белой зоне, вратарь стоял на линии вратарской. Поэтому здесь такой вопрос. Засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

По его словам, если игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не поедут на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, то тренером вратарей будет назначен Сергей Наумов.

Россия уступила Финляндии со счётом 2:3. В итоге команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота, после того как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее почётный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал шайбу Войнова.