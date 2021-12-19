Жамнов — о шайбе Войнова в ворота Финляндии: спорный момент

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал спорный гол защитника сборной России Вячеслава Войнова в ворота команды Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Жамнов — о шайбе Войнова в ворота Финляндии: спорный момент
  • © ФХР

«Наш второй гол — спорный момент. Как мне донесли, наш игрок был в белой зоне, вратарь стоял на линии вратарской. Поэтому здесь такой вопрос. Засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

По его словам, если игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не поедут на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, то тренером вратарей будет назначен Сергей Наумов.

Россия уступила Финляндии со счётом 2:3. В итоге команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота, после того как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее почётный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал шайбу Войнова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить