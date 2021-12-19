Жамнов — о шайбе Войнова в ворота Финляндии: спорный момент
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«Наш второй гол — спорный момент. Как мне донесли, наш игрок был в белой зоне, вратарь стоял на линии вратарской. Поэтому здесь такой вопрос. Засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям», — цитирует Жамнова «Чемпионат».
По его словам, если игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не поедут на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, то тренером вратарей будет назначен Сергей Наумов.
Насладимся же красотой шайбы Войнова в замедленной съёмке#RUSFIN#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/AnkXLxrdZ8— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
Россия уступила Финляндии со счётом 2:3. В итоге команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота, после того как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.
Ранее почётный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал шайбу Войнова.