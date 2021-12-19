Загитова заработала 1,28 млн рублей за выступление в шоу Навки в Дубае

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Стало известно, сколько заработала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила за выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Загитова заработала 1,28 млн рублей за выступление в шоу Навки в Дубае
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. 

Загитова выступала в шоу 4 и 5 декабря. Согласно договору с «Росконцертом», который заключён на имя Загитовой Лейсан Ильдусовны, за каждое выступление фигуристка получила по 641 тыс. рублей.

Источником финансирования услуг спортсменки стала субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.

Ранее Загитова задумалась о закрытии своего аккаунта в Instagram.

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