Загитова заработала 1,28 млн рублей за выступление в шоу Навки в Дубае
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.
Загитова выступала в шоу 4 и 5 декабря. Согласно договору с «Росконцертом», который заключён на имя Загитовой Лейсан Ильдусовны, за каждое выступление фигуристка получила по 641 тыс. рублей.
Источником финансирования услуг спортсменки стала субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.
Ранее Загитова задумалась о закрытии своего аккаунта в Instagram.