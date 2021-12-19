Новиков рассказал, что необходимо «Динамо» для продолжения соперничества с «Зенитом»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результаты команды в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новиков рассказал, что необходимо «Динамо» для продолжения соперничества с «Зенитом»
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«Я не могу сказать, что «Динамо» — самая стабильная команда РПЛ. Пока стабильным можно назвать лишь «Зенит». Конечно, динамовцы выступают на хорошем уровне, однако была потеря очков с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Команда, которая ставит высокие задачи, не должна терять очки в таких матчах. Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, необходимо усиление. Плюс, если команда попадёт в еврокубки, то тоже хотелось бы увидеть в команде форварда высокого уровня. Нужен исполнитель в середину поля. Да, есть позиции, которые требуют качественного усиления. Чтобы продолжать соперничество с «Зенитом» нужно не терять очки в матчах, которые команда может с лёгкостью проходить. Есть соперники, которые существенно слабее. С ними ни в коем случае нельзя терять очки», — заявил Новиков «Спорт-Экспресс».

После 18 туров «Динамо» идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.

Ранее Сёмин выразил мнение, что «Динамо» может стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

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