Сёмин считает, что «Динамо» может стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона

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Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин оценил игру столичного коллектива в сезоне-2021/22.
Сёмин считает, что «Динамо» может стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона
  • РИА Новости

«У «Динамо» есть хорошие шансы сдвинуть «Зенит» с первой строчки в этом сезоне. Клуб работает очень слаженно и движется в правильном направлении. У них в этом плане большое преимущество перед всеми остальными командами чемпионата. Отдельного внимания заслуживает тренер Сандро Шварц, который проделывает отличную работу с командой. Можно надеяться, что в этом сезоне «Динамо» возьмёт золотые медали, они играют очень достойно. За такими командами всегда приятно наблюдать», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Ранее Сёмин поздравил Миранчука с голом в матче «Аталанты» и «Вероны».

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