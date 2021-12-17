Сёмин считает, что «Динамо» может стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин оценил игру столичного коллектива в сезоне-2021/22.

«У «Динамо» есть хорошие шансы сдвинуть «Зенит» с первой строчки в этом сезоне. Клуб работает очень слаженно и движется в правильном направлении. У них в этом плане большое преимущество перед всеми остальными командами чемпионата. Отдельного внимания заслуживает тренер Сандро Шварц, который проделывает отличную работу с командой. Можно надеяться, что в этом сезоне «Динамо» возьмёт золотые медали, они играют очень достойно. За такими командами всегда приятно наблюдать», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Ранее Сёмин поздравил Миранчука с голом в матче «Аталанты» и «Вероны».