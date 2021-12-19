Газзаев назвал Россию фаворитом группы в Лиге наций

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о соперниках национальной команды страны по Лиге наций в сезоне-2022/23.

По результатам жеребьёвки Россия сыграет во второй группе Лиги B с командами Исландии, Израиля и Албании.

«Россия — однозначный фаворит своей группы, здесь двух мнений быть не может. Лига наций — это хороший турнир, чтобы футболистам побороться за место в основе сборной страны, а также есть хорошие шансы на то, чтобы обеспечить себе участие в чемпионате Европы. Наши соперники откровенно средненького уровня, середняки, мы должны без проблемы выходить в Лигу А», — цитирует слова Газзаева «РБК Спорт».

Ранее в УЕФА заявили, что с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки.