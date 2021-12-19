Генич считает, что новый тренер «Спартака» Ваноли внешне похож на Федуна

Известный спортивный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от назначения Паоло Ваноли на должность главного тренера «Спартака».

«Увидев Ваноли визуально, я лишний раз убедился, что «Спартак» выбирает главного тренера не только за профессиональные качества, а ещё и за внешний вид. У него стильная причёска, очки, правильно расстёгнутая рубашка, хорошие часы. Как говорится, встречают по одёжке, но если одно из решающих слов по Ваноли было за Заремой Равильевной, то неудивительно, что выбор пал на стильного итальянца. Его образ уже сравнивают с Андреем Малаховым, но, мне кажется, если присмотреться внимательно и примерить другие очки, то есть сходство и с Леонидом Арнольдовичем Федуном. Так что выбор с точки зрения внешности не удивителен, но каким Ваноли окажется тренером, не знает никто. Думаю, что, даже если спросить у ортодоксальных болельщиков «Интера», знают ли они, какую роль играл Ваноли в штабе у Антонио Конте, они затруднятся ответить», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Аршавин назвал странным назначение Ваноли в «Спартак».