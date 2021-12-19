Анчелотти: коронавирус не так силён, как прежде

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о текущей ситуации с коронавирусом в его команде.

«Наш состав способен справиться с нынешними кадровыми потерями. «Реал» не думал о переносе матчей. Вирус не так силён, как прежде. Да, мы должны быть осторожны, однако также должны продолжать работу. В этом плане наш клуб очень требователен и организует тестирование каждый день. Но нужно смотреть вперёд», — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

После 17 туров чемпионата Испании «Реал» с 42 набранными очками возглавляет турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» Модрич и Марсело сдали положительные тесты на коронавирус.