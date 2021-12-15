Футболисты «Реала» Модрич и Марсело сдали положительные тесты на коронавирус
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба. Оба футболиста были изолированы от команды, информации об их самочувствии пока нет.
В следующем матче, который состоится 19 декабря, «Реал» на своём поле примет «Кадис».
36-летний Модрич в нынешнем сезоне провёл 18 матчей и отдал пять результативных передач. 33-летний Марсело появлялся на поле пять раз.
Ранее в АПЛ был зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.