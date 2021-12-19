Клопп заявил, что «Ливерпуль» не будет приобретать невакцинированных футболистов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его клуб не будет заключать контракты с невакцинированными от коронавируса футболистами.

«Мы не близки к тому, чтобы кого-то подписать, однако вопрос вакцинации при трансфере определённо окажет влияние. Если футболист не вакцинирован, то он представляет собой постоянную угрозу для остальных. Такой игрок не хочет быть угрозой, это не означает, что ему плевать на других. Однако он является угрозой, а нам придётся придумывать различные сценарии. К примеру, невакцинированному игроку нужно переодеваться в другой раздевалке, есть в отдельной столовой и приезжать на матчи в отдельном автобусе или машине. С организационной точки зрения это беспорядок. Если команда хочет следовать протоколам безопасности, то сделать это будет невероятно трудно. Мы не собираемся строить дополнительные здания для невакцинированных игроков. Надеюсь, до этого не дойдёт», — приводит слова Клоппа Mirror.

После 17 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за технической ошибки.