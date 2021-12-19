Тренер Исмаилова: до боя со Шлеменко запланировано ещё одно выступление

Рамазан Исмаилов, тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, заявил, что его подопечный может провести один или несколько поединков до встречи с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

«Я доволен на 100%, что этот поединок объявили. Думаю, это одно из самых главных противостояний в российских смешанных единоборствах. Если ещё параллельно будут турниры проходить, то большинство зрителей будут наблюдать именно за этим поединком. Подерется ли Мага с кем-то ещё до этого времени? Да, запланировано ещё одно выступление, однако контрактных обязательств пока нет. Это может быть бой с Марсио Сантосом. Может, даже ещё два боя проведет до Шлеменко. Посмотрим», — сказал тренер в интервью Sport24.

Ожидается, что поединок Исмаилова со Шлеменко состоится летом 2022 года в рамках турнира организации RCC в Екатеринбурге.

Ранее Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC.