Гол Окампоса принёс «Севилье» победу над «Атлетико» в матче Примеры

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«Севилья» вырвала победу у мадридского «Атлетико» в концовке матча 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из столицы Андалусии.

Мячи в составе «Севильи» забили Иван Ракитич (7-я минута), Лукас Окампос (88-я). У «Атлетико» отличился Фелипе (33-я).

Главный арбитр матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа показал футболистам четыре жёлтые карточки.

«Севилья» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» (29) идёт на четвёртой позиции. Лидирует в Примере «Реал» (42).

Ранее гол Нико Гонсалеса принёс «Барселоне» победу над «Эльче» в матче Примеры.

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