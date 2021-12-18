Гол Гонсалеса принёс «Барселоне» победу над «Эльче» в матче Примеры

«Барселона» переиграла дома «Эльче» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 3:2 в пользу каталонского клуба.

Мячи в составе «Барселоны» забили Ферран Жутльга (16-я минута), Гави (19-я), Нико Гонсалес (85-я).

У «Эльче» отличились Тете (62-я) и Пере Милья (63-я).

«Барселона» (27 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Эльче» (15) идёт на 16-й позиции. Лидирует в Примере «Реал» (42).

Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» Лука Модрич и Марсело сдали положительные тесты на коронавирус.