Дортмундская «Боруссия» уступила «Герте» в матче Бундеслиги
- AP
Игра, которая прошла на поле «Олимпиаштадиона» в столице Германии, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Герты» дубль оформил Марко Рихтер (57-я и 69-я минуты). Также мяч забил Исхак Белфодил (51-я). У команды из Дортмунда отличились Юлиан Брандт (31-я) и Штеффен Тиггес (83-я).
«Боруссия» (34 очка) занимает второе место в турнирной таблице. «Герта» (21) идёт на 11-й позиции. Лидирует в Бундеслиге «Бавария» (43).
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» Тедеско в большинстве уступил предпоследней команде Бундеслиги.