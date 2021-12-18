Дортмундская «Боруссия» уступила «Герте» в матче Бундеслиги

Берлинская «Герта» на своём поле переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле «Олимпиаштадиона» в столице Германии, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Герты» дубль оформил Марко Рихтер (57-я и 69-я минуты). Также мяч забил Исхак Белфодил (51-я). У команды из Дортмунда отличились Юлиан Брандт (31-я) и Штеффен Тиггес (83-я).

«Боруссия» (34 очка) занимает второе место в турнирной таблице. «Герта» (21) идёт на 11-й позиции. Лидирует в Бундеслиге «Бавария» (43).

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» Тедеско в большинстве уступил предпоследней команде Бундеслиги.