«Лейпциг» Тедеско в большинстве уступил предпоследней команде Бундеслиги

«Арминия» переиграла с сухим счётом в гостях «Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Центральштадион» в Лейпциге, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды их Билефельда.

Голы забили Янни-Лука Зерра (57-я минута), Масая Окугава (75-я).

Нападающий гостей Фабиан Клос (70-я минута) во втором тайме был удалён за прямую красную карточку.

«Лейпциг» (22 очка) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арминия» (16 очков) идёт на 17-м месте. Лидирует в Бундеслиге «Бавария» (43 очка).

Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в первой игре в Бундеслиге переиграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4:1).

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Вольфсбург», Левандовски побил рекорд Герда Мюллера.