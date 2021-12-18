«Бавария» разгромила «Вольфсбург», Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
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Игра, которая прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 4:0 в пользу «Баварии».
Мячи забили Томас Мюллер (7-я минута), Деотшанкюль Юпамекано (57-я), Лерой Зане (59-я), Роберт Левандовски (87-я).
33-летний Левандовски забил 43-й мяч в Бундеслиге в 2021 году. Таким образом, форвард побил рекорд Герда Мюллера, который продержался 50 лет.
«Бавария» (43 очка) лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (20) занимает 11-ю позицию.
Ранее сообщалось, что дубль Эрлинга Холанда помог «Боруссии» обыграть «Гройтер Фюрт» в матче Бундеслиги.