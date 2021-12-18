Кристиансен — о серебре Латыпова: ему повезло иметь пятисекундный отрыв

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен прокомментировал борьбу за серебряную медаль с россиянином Эдуардом Латыповым в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

«Была очень тяжёлая борьба на последнем круге. Он сразу установил высокую скорость ещё на первом подъёме. А я был довольно сильно уставшим после четырёх кругов. Ему повезло иметь пятисекундный отрыв. Думаю, это главный фактор», — цитирует норвежца NRK.

По словам Кристиансена, он очень старался догнать россиянина на последних метрах.

«В принципе, рад, что смог устроить спринтерские разборки», — добавил он.

27-летний Латыпов допустил два промаха и финишировал с отставанием 16,1 секунды от победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе. Тройку лучших замкнул Кристиансен (+16,2).

Ранее Латыпов высказался о своём серебре в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.