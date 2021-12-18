Черезов поздравил Латыпова с серебром в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси

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Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов отреагировал на второе место Эдуарда Латыпова в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.
Черезов поздравил Латыпова с серебром в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси
  • AP

«Поздравляю Латыпова, тренеров, сервис. Трасса в Анси специфичная, больше трети-то спуск, особенно у финиша, поэтому очень важно, как идут лыжи. Ребята молодцы, здорово отработали, с хорошей скоростью. Гонка была яркой, борьба за медали у Эдуарда была до самого финиша», — цитирует Черезова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Латыпов снова подтвердил, что способен вырывать место на последнем круге. Кроме того, Черезов считает, что последние результаты Эдуарда придают ему уверенности.

«Далее всё внимание фокусируется на работе на трассе и рубежах, морально ничего не тяготит», — добавил Черезов.

Латыпов завоевал серебро в пасьюте. Он допустил два промаха и финишировал с отставанием в 16,1 секунды от победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал Латыпова главной надеждой сборной России по биатлону на Олимпиаде.

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