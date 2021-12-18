В Финляндии прокомментировали решение IBU отобрать титул у Мякяряйнен
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«Трудно представить, по какой причине Кайса Мякяряйнен не стала бы победительницей Кубка мира в том сезоне. Важно принять справедливое решение. Кайса и Тура Бергер ни в чём не виноваты», — передает слова Ляхдесмяки Yle.
Он также подчеркнул, что Мякяряйнен одержала абсолютную победу в том сезоне Кубка мира и выразил уверенность, что независимая организация не допустит ущемления интересов спортсменов.
Ранее сообщалось, что у Мякяряйнен отберут Большой хрустальный глобус после обнуления результатов Зайцевой.
Победительницей Кубка мира считалась финка Кайса Мякяряйнен, но после пересмотра результатов в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой новым обладателем трофея стала норвежка Тура Бергер.