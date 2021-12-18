В Финляндии прокомментировали решение IBU отобрать титул у Мякяряйнен

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Президент Финской ассоциации биатлонистов Калле Ляхдесмяки отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить титула чемпионки сезона-2013/14 Кайсу Мякяряйнен после дисквалификации из-за допинга россиянки Ольги Зайцевой.
В Финляндии прокомментировали решение IBU отобрать титул у Мякяряйнен
  • AP

«Трудно представить, по какой причине Кайса Мякяряйнен не стала бы победительницей Кубка мира в том сезоне. Важно принять справедливое решение. Кайса и Тура Бергер ни в чём не виноваты», — передает слова Ляхдесмяки Yle.

Он также подчеркнул, что Мякяряйнен одержала абсолютную победу в том сезоне Кубка мира и выразил уверенность, что независимая организация не допустит ущемления интересов спортсменов.

Ранее сообщалось, что у Мякяряйнен отберут Большой хрустальный глобус после обнуления результатов Зайцевой.

Победительницей Кубка мира считалась финка Кайса Мякяряйнен, но после пересмотра результатов в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой новым обладателем трофея стала норвежка Тура Бергер.

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