В Финляндии прокомментировали решение IBU отобрать титул у Мякяряйнен

Президент Финской ассоциации биатлонистов Калле Ляхдесмяки отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить титула чемпионки сезона-2013/14 Кайсу Мякяряйнен после дисквалификации из-за допинга россиянки Ольги Зайцевой.

«Трудно представить, по какой причине Кайса Мякяряйнен не стала бы победительницей Кубка мира в том сезоне. Важно принять справедливое решение. Кайса и Тура Бергер ни в чём не виноваты», — передает слова Ляхдесмяки Yle.

Он также подчеркнул, что Мякяряйнен одержала абсолютную победу в том сезоне Кубка мира и выразил уверенность, что независимая организация не допустит ущемления интересов спортсменов.

Ранее сообщалось, что у Мякяряйнен отберут Большой хрустальный глобус после обнуления результатов Зайцевой.

Победительницей Кубка мира считалась финка Кайса Мякяряйнен, но после пересмотра результатов в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой новым обладателем трофея стала норвежка Тура Бергер.