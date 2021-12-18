У Мякяряйнен отберут Большой хрустальный глобус после обнуления результатов Зайцевой

Спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU) Феликс Биттерлинг заявил, что после обнуления результатов Ольги Зайцевой изменились итоги Кубка мира сезона-2013/14.

«Кайса Мякяряйнен опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первую строчку. Бергер теперь официально является победителем Кубка мира в общем зачёте», — цитирует Биттерлинга Yle.

Напомним, что победительницей Кубка мира считалась финка Кайса Мякяряйнен, но после пересмотра результатов в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой новым обладателем трофея стала норвежка Тура Бергер.

Биттерлинг надеется, что Большой хрустальный глобус можно вручить обеим спортсменкам, потому что союзу «неприятно отбирать его после стольких лет».

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