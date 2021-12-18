У Мякяряйнен отберут Большой хрустальный глобус после обнуления результатов Зайцевой

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Спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU) Феликс Биттерлинг заявил, что после обнуления результатов Ольги Зайцевой изменились итоги Кубка мира сезона-2013/14.
У Мякяряйнен отберут Большой хрустальный глобус после обнуления результатов Зайцевой
  • Reuters

«Кайса Мякяряйнен опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первую строчку. Бергер теперь официально является победителем Кубка мира в общем зачёте», — цитирует Биттерлинга Yle.

Напомним, что победительницей Кубка мира считалась финка Кайса Мякяряйнен, но после пересмотра результатов в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой новым обладателем трофея стала норвежка Тура Бергер.

Биттерлинг надеется, что Большой хрустальный глобус можно вручить обеим спортсменкам, потому что союзу «неприятно отбирать его после стольких лет».

Ранее Редькин заявил, что Латыпов вернул лидерские позиции в сборной.

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