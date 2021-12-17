Редькин: Латыпов вернул лидерские позиции в сборной

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам во французском Анси.

«Латыпов зарекомендовал себя и проявлял лидерские качества ещё с самых первых этапов, да и в любом случае был лидером сборной России», — цитирует Редькина «Чемпионат».

По его мнению, 27-летний лыжник уравновесил свои психологические аспекты и начал хорошо себя чувствовать психологически. Редькин уверен, что Латыпов полностью готов к главным стартам олимпийского сезона.

Латыпов принёс сборной России первую медаль в нынешнем сезоне в личных гонках. Он завоевал серебро в спринтерской гонке на 10 км на этапе КМ в Анси, уступив лишь 7,2 секунды победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Бё.

Ранее Латыпов прокомментировал завоевание им серебра на этапе КМ по биатлону в Анси.